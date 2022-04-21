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Bozbey'in annesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bozbey'in annesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti'li Edremit eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey'in annesi Ayşe Bozbey, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat etti.

AK Parti'li Edremit eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey'in annesi Ayşe Bozbey, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat etti. Başkan Bozbey'in acısını çok sayıda seveni de sosyal medyada paylaşarak, Bozbey'in acısına ortak oldular.

Evinin önünde helallik alındıktan sonra Ayşe Bozbey'in naaşı Bekir Efendi Camii'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazını müteakip ise omuzlara alınan Ayşe Bozbey'in cenazesi ilçe kabristanına götürülerek hüzünle toprağa verildi

Cenaze törenine, Kaymakam Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Hasan Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, daire amir, müdürleri, Edremit Belediyesi personeli, sevenleri ve aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Yunus Bozbey, bu acılı günde kendilerini yalnız bırakmayan, destek olan herkese teşekkür etti.

(Bekir Terzioğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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