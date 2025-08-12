Boyabat'ta Kadın Emeğiyle Üretilenler Hanımeli Pazarı'nda Sergilendi

Boyabat Belediyesi tarafından kadınların ürettiği ürünlerin sergilendiği Hanımeli Pazarı, hizmete açıldı.

Boyabat ilçesinde kadınların evlerinde ürettikleri gıda ve el işçiliği ürünlerinin sergilenip, halkla buluşturulduğu Hanımeli Pazarı, Boyabat Kent Meydanı Belediye Hizmet Binası önünde hizmete açıldı.

Yerel kalkınmayı destekleyen Hanımeli Pazarı'nda el emeği nakış, örgü gibi el işçiliği ürünleri, ev yapımı reçeller ve yöresel tatlılar, el işi süs eşyaları ve daha birçok el emeği ürün sergilendi.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, açılış konuşmasında, kadınların gücünü ve emeğini görünür kılmak amacıyla böyle bir pazarın açılmasına ön ayak olduklarını ifade ederek, "Kadınlarımızın üretime katılmalarını desteklemek, yerel kalkınmanın en güçlü adımlarındandır. Bu pazar, hem üreticilerimiz hem de halkımız için bir buluşma noktası olacak. Tüm halkımızı Hanımeli Pazarı'na davet ediyor, kadınlarımızın emeğine ve dayanışma ruhuna destek olmaya çağırıyoruz. Üretim büyüsün, kadınlarımız daha güçlü olsun." dedi.

Başkan Kara ve beraberindeki katılımcılar açılışın ardından stantlarda sergilenen ürünleri inceleyip üretici kadınlardan bilgi aldı.

Programa, Başkan Kara'nın yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Sefa Semih Erol, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, Boyabat İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.

Sergi 24 Ağustos'a kadar açık kalacak.