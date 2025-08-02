Boyabat'ta Gençler İçin Tarımda Girişimcilik Programı Düzenlendi

Boyabat'ta Gençler İçin Tarımda Girişimcilik Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyabat'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Fikirden Hasada' programı kapsamında çilek tarlalarında gençlere tarımsal üretim ve girişimcilik hakkında bilgilendirme programı düzenlendi. Gençler, ziraat mühendisleri eşliğinde çilek üretimi ve tarıma destekler hakkında bilgi edindi.

Boyabatlı gençler Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Fikirden Hasada" programı kapsamında çilek tarlalarında tarımsal üretim hakkında bilgilendirme programı düzenlendi.

Tarım sektöründe yenilikçi girişimciliği teşvik etmek amacıyla "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı" kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Boyabat Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri ve gönüllü gençler, proje ortağı olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri ile Bağlıca köyünde bulunan Adem Tabak'ın çilek tarlasına konuk oldu.

Gençler, ziraat mühendisleri ve çilek üreticisi Tabak tarafından çilek üretimi, bakımı, hasadı ile gençlere ve tarıma verilen destekler konusunda bilgilendirildi.

Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, programın gençlerin tarım alanındaki yaratıcı fikirlerini geliştirmelerine, projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar hayata geçirmelerine destek olmayı hedeflediğini söyledi.

Projenin amaçlarından birinin gençlerin tarıma ilgisini artırmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Erdem, "Etkinlik sonrası gençlerden gelen soruları irdelediğimizde, çilek hasadı faaliyetinin çok iyi geçtiğini, tarıma bakış açılarının değiştiğini, bu konuda araştırma yapacaklarını, devletin tarım için gençlere verdiği hibelerin miktarını duyunca mutlu olduklarını gördük. Bu da projenin ne kadar faydalı ve yerinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca tarımın üretim ve ticari boyutları dışında tarım turizmi olduğunu da öğrenmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında değişik tarım işletmelerini ziyaret edeceklerini, yaban mersini, pancar gibi katma değeri bulunan ürünlerle ilgili bilgilendirme yapacaklarını dile getiren Erdem, 19 Ağustos'ta 15 genci Konya'daki tarım kampına göndereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
Türkiye-Suriye doğal gaz hattı açıldı

Suriye'de söz sahibi olmak isteyen İsrail'i çıldırtacak hat açıldı
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak

İlçe ile başladı büyükşehire yayıldı! Saat 23'ten sonra artık su yok
Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Amedspor yolcusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar çekildi: Biri ağır 12 yaralı

Kına gecesi tartışmasında bıçaklar çekildi! Nedeni inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.