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Bosna Hersekli Hırvat lider Komsic, Türkiye ile işbirliğinin süreceğine inandığını belirtti

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesi ile Türkiye arasındaki nitelikli işbirliğinin, düzenli iletişimin ve karşılıklı desteğin süreceğine inandığını bildirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesi ile Türkiye arasındaki nitelikli işbirliğinin, düzenli iletişimin ve karşılıklı desteğin süreceğine inandığını bildirdi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Komsic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Bosna Hersek'te ve bölgedeki güncel siyasi durum ile iki dost ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komsic de uzun yıllara dayanan nitelikli işbirliği ve Türkiye'nin Bosna Hersek'e verdiği kesintisiz destek için teşekkür etti.

Ekonomik ilişkilerin ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik imkanların özel olarak ele alındığı görüşmede, Komsic'in kısa süre önce Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelerde gündeme gelen konular da değerlendirildi.

Türkiye'nin bölgedeki siyasi durumu ve süreçleri dikkatle takip ettiğini vurgulayan Komsic, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki nitelikli işbirliğinin, düzenli iletişimin ve karşılıklı desteğin ilerleyen dönemde de süreceğine inandığını kaydetti.

Komsic, kurumların yeni dönemdeki kadrolarının ve Bosna Hersek'te kurulacak yeni hükümetin de Türkiye ile iyi ve dostane ilişkileri sürdürmesini umduğunu ifade etti.

Büyükelçi Akseki de bugüne kadarki işbirliği, samimi yaklaşımı ve Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerine verdiği önem dolayısıyla Komsic'e teşekkür etti.

Akseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu katkı nedeniyle Komsic'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
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