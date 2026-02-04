Haberler

Borsa İstanbul'da operasyon: 21 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, Borsa İstanbul'da spekülasyon yaptıkları tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla yatırımcıları yanıltarak zarara uğrattığı belirlendi.

BORSA İstanbul'da bazı hisselerde spekülasyon yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde spekülasyon yapıldığı tespit edildi. Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) kapsamında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar aracılığıyla yatırımcıları yanıltarak etkiledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.İstanbul merkezli aralarında Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu ve Amasya'nın da bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden yönlendirici ve yanıltıcı paylaşımlar yaparak, Borsa İstanbul'da değerinden fazla fiyatlanan hisseleri en tepeden satarak yatırımcıları zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Yolcu otobüsü devrildi! 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi

Bu takımı kim durduracak?
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler