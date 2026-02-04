Borsa İstanbul'da operasyon: 21 gözaltı

BORSA İstanbul'da bazı hisselerde spekülasyon yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde spekülasyon yapıldığı tespit edildi. Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) kapsamında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar aracılığıyla yatırımcıları yanıltarak etkiledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.İstanbul merkezli aralarında Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu ve Amasya'nın da bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden yönlendirici ve yanıltıcı paylaşımlar yaparak, Borsa İstanbul'da değerinden fazla fiyatlanan hisseleri en tepeden satarak yatırımcıları zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.