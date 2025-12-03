Haberler

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen manipülasyon iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheliler Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin de işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.

