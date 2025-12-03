Haberler

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri

Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde manipülasyon iddiaları üzerine eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya adli kontrolle serbest bırakıldı, 12 zanlıdan 10'unun işlemleri sürüyor.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheliler Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 10 şüphelinin ise sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
