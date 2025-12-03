Borsada Manipülasyon İddiası Soruşturmasında Aref Ghafouri'nin de Aralarında Bulunduğu 8 Kişi Tutuklandı

Haberler

Güncelleme:
Borsa İstanbul'daki manipülasyon iddialarına yönelik soruşturma kapsamında illüzyonist Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Eski futbolcu Gökhan Gönül ve diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında illüzyonist Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 4 kişi ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülatif işlemler yaptıkları iddia edilen 25 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada; Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu olmak üzere 7 şüphelinin tutuklu olduğu; ayrıca şüpheliler Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ve Akif Koç adlı 12 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. 6 kişi hakkında ise yakalama ve arama işlemlerinin sürdüğü açıklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, işlem hacmi ve hisse fiyatındaki olağan dışı dalgalanmalar üzerine yapılan incelemelerde şüphelilerin manipülatif eylemlerde bulunduğunun tespit edildiği ifade edilmiş, soruşturmanın İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde yürütüldüğü belirtilmişti.

Gözaltına alınan, aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri'nin de bulunduğu 12 kişi sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri ise akşam saatlerinde sona erdi. Eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle; aralarında Aref Ghafouri'nin de bulunduğu 10 şüpheli ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik sorgularının ardından Gökhan Gönül, Cemal Çetinkaya, Alper Atalay ve Murat Güler; ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Aref Ghafouri ile birlikte 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA


