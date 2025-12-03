Borsada Manipülasyon İddiasıyla Başlatılan Operasyonda Gözaltına Alınan İsimler Adliyeye Sevk Edildi

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri'nin de bulunduğu 12 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülatif işlemler yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada; şüpheliler Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ve Akif Koç adlı 12 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. 6 kişi hakkında ise yakalama ve arama işlemlerinin sürdüğü belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, işlem hacmi ve hisse fiyatındaki olağan dışı dalgalanmalar üzerine yapılan incelemelerde şüphelilerin manipülatif eylemlerde bulunduğunun tespit edildiği ifade edilmiş, soruşturmanın İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde yürütüldüğü belirtilmişti.

Gözaltına alınan 12 isim adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan, aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri'nin de bulunduğu 12 kişi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.