Haberler

İzmir'de 5 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de 5 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan 5 katlı iş yerinde çıkan yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7407 Sokak'ta bulunan 5 katlı iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı imalatı yapılan iş yerinin 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede 5'inci kata sıçrarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanıcı maddelerden dolayı zaman zaman büyüyen alevler, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın sırasında iş yerine giren 1 kişinin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

Mutlak butlan itirazını silen MHP'nin ağır topundan manidar sözler
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Takipçileri yasta: 22 yaşındaki fitness fenomeninden acı haber
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın