Almanya'da bir bankadan 20 kilogram altın çalındı

Güncelleme:
Almanya'nın Bonn kentindeki bir bankanın kasasında bulunan 20 kilogram altın, bir çalışan tarafından yetkisiz erişim ile çalındı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'nın Bonn kentindeki bir bankanın kasasında bulunan 20 kilogram altının çalındığı ortaya çıktı.

Polisten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

General-Anzeiger gazetesinde yer alan haberde 2,2 milyon avro değerindeki 20 kilogram altının bir banka çalışanının kasalara yetkisiz erişim sağlayarak çalmış olabileceğinden şüphelenildiği bildirildi.

Haberde, genç bir erkek olduğu belirtilen şüphelinin gözaltına alındığı, kendisinin ve babasının evinde arama yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu banka Sparkasse Köln/Bonn ise açıklamasında, 17 Aralık'ta Friedensplatz'daki şubelerinde iki kasa ile ilgili bir güvenlik sorunu yaşandığını doğrulayarak olaydan etkilenen müşteriler ile temasa geçildiğini belirtti.

Önceki günlerde aynı bankanın Gelsenkirchen şubesinde milyonlarca avroluk bir hırsızlık olayı yaşanmış, banka şubesine girmek için özel bir matkap kullanarak duvarı delen hırsızlar 3 bin 250 müşteri kasasının tamamına yakınını açarak değeri 30 milyon avro olduğu tahmin edilen büyük bir soygun gerçekleştirmişlerdi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
