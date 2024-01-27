Bolu Dağı'nda Karla Kaplanan D-100 Yolu Dronla Görüntülendi

Karla kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi.

Yaklaşık 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, beyaza büründü.

Güzergah ve çevresindeki dinlenme tesisleri ile çam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan, AA ekibince dronla havadan görüntülendi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.