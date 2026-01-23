Haberler

Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünleri ile elektronik malzemeler ele geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde, yasadışı yollardan getirilen tütün ürünleri ve çeşitli elektronik malzemeler bulundu. Aramada toplamda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünleri ile elektronik malzemeler ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, yurda yasadışı yollardan getirildiği tespit edilen 280 puro, 58 elektronik sigara, 11 termos, 6 saç düzleştirici ve kulaklık, 4 lazer epilasyon cihazı ve elektrikli dikey süpürge, 3 su ısıtıcısı, 2 el feneri, elektronik sigara kiti makinası, tablet ve 1 saç şekillendirici ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

