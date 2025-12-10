Bolu'da iş merkezindeki trafo yangını söndürüldü

Bolu'da üst katları otel olarak kullanılan bir iş merkezinde çıkan trafo yangını söndürüldü.

Büyükcami Mahallesi Kutular Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinde duman olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanın kazan dairesinde bulunan elektrik trafosunda çıkan yangından kaynaklandığını belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaralanan olmadı.