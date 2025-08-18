Bolu'da Teknoloji Mağazasına Tüketici Şikayeti

BOLU'da, bir teknoloji mağazasında cep telefonlarının peşin fiyata satılmayıp, yalnızca senetli, vade farkı koyularak taksitle satış yapılmasına tepki gösteren Mahmut Alan, Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Ekipler, şikayetin ardından söz konusu mağazada denetim yapıp Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında işlem başlattı.

Bolu'da dün Hükümet Meydanı'nda bulunan, teknoloji ürünlerinin satıldığı bir mağazaya giden Mahmut Alan, peşin ödeme ile cep telefonu satın almak istedi. Mağaza yetkilileri, satışların yalnızca senetle, taksitli şekilde vade farklıyla olduğunu söyledi. Alan, piyasa fiyatı 62 bin TL olan cep telefonunun 15 ay taksitle 140 bin TL'den satılmasına tepki gösterdi. Alan, peşin ödeme teklifini reddeden mağazadan ayrılırken, iş yeri görevlileriyle yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Alan, kayıtlarla Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bugün mağazaya giderek denetim yaptı. Mağazadaki bazı ürünlerde peşin fiyat etiketinin bulunmaması, yalnızca taksitli ve vade farklı fiyatların olduğu gerekçesiyle Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tutanak tutulup işlem başlatıldı.

Denetim sırasında gazetecilere açıklama yapan Mahmut Alan, mağazanın fırsatçılık yaptığını belirterek, "Arkamda görmüş olduğunuz mağazaya telefon almaya geldiğimizde bize peşin parayla telefon veremeyecekleri söylendi. 'Almak istiyorsan taksitli fiyatını ödeyeceksin' dedi. Yani piyasa fiyatı 62 bin TL olan cep telefonunu 140 bin TL ödersek alabileceğimizi söyledi. Bu benim çok garibime gitti. Benim gibi birçok kişi olduğunu öğrendim. Yani resmen burada insanların zor durumda olmasından fırsatçılık yapıyorlar. Sizi taksitle almaya yönelik zorlamış oluyorlar. Peşin parayla alamadık telefonu, vermiyorlar. Videoda da zaten kayıtlı. Taksitli fiyatını öderseniz telefonu alabilirsiniz diyor. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti ve kanunlar var. Ticaret hukuku var. Hadi her şeye uydurdular diyelim. ya bu ticari ahlaka sığmaz" dedi.

Mağaza yetkilileri ise söz konusu durumun satış politikaları olduğunu belirtti.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,