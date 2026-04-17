Bolu'da rüşvet operasyonu; 2 tutuklama

BOLU'da jandarmanın rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si gece saatlerinde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından dün kent merkezinde, başkanlığını Mustafa Altundal'ın yaptığı Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı'nda arama yapıldı. Soruşturmada Mustafa Altundal, oda çalışanı Mesut Kalafat ile 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal ile oda çalışanı Mesut Kalafat tutuklandı, diğer oda çalışanı ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı