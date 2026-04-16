Bolu'da rüşvet operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bolu'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı M.A. ve 2 oda çalışanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarının yanı sıra kooperatif ve oda merkezinde yapılan aramada bazı belgelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.