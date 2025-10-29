Bolu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Komandolar Tören Yürüyüşü Düzenledi

BOLU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamalarında, 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin marşlarla yaptığı tören yürüyüşü, vatandaşlardan ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Garnizon Komutan Vekili Albay Cavit Nartop, törene katılan öğrenciler, vatandaşlar ve askeri birliklerin bayramlarını kutladı. Törende öğrenciler ile Mehteran takımının gösterileri ilgiyle izlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK terör örgütüne yönelik harekatlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların sis bombaları eşliğinde yaptığı tören yürüyüşü ise vatandaşların beğenisini topladı. Mavi bereliler, İzzet Baysal Caddesi'ni marşlarıyla inletti. Duygulanıp, gururlandığı görülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla ve alkışlarla komandoların geçişini izledi. Komandolar, yürüyüşün sonunda hep birlikte komando andını okudu.