Bolu'da 2026 bal taban fiyatları belirlendi

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği, 2026 yılı tavsiye bal taban fiyatlarını açıkladı.

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 850 gram süzme çiçek balı için tavsiye edilen taban fiyatın 1100 lira, petekli bal için kilogram başına tavsiye edilen taban fiyatın 1250 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Fiyatların tavsiye niteliğinde olduğu, alıcı ve satıcı arasında oluşacak fiyat farklılıklarının Birliği bağlayıcı yönünün bulunmadığı vurgulanan açıklamada, tüketicilere, kaliteli ve güvenilir bala ulaşabilmeleri için ürünlerini doğrudan arıcılardan temin etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA