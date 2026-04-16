Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında jandarma 2 ayrı adreste arama yaptı

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'İcbar suretiyle irtikap' suçlaması kapsamında jandarma ekipleri tarafından esnaf odası ve kredi kooperatifinde arama gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde birçok kişi tutuklandı.

BOLU Belediyesi'ne yönelik 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde arama yapıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan'da ise CHP'li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında ise 10 Nisan'da gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı.

Soruşturma devam ederken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Parti Sokak'taki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde arama yapıldı.

Ekiplerin iki binada arama çalışmaları devam ediyor.

HABER-KAMERA: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
