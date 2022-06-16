Bolivya'da halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen dünyanın en tehlikeli yolu - Haberler

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Bolivya'da halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen dünyanın en tehlikeli yolu

AA - Luis Gandarillas - Güncel
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"Kuzey Yungas" yolundan detaylar Tur rehberi Diego Del Carpio Matinez ile röportajBolivya'nın La Paz bölgesinde halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen "Kuzey Yungas" yolu, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak etiketlendi.

"Kuzey Yungas" yolundan detaylar

Tur rehberi Diego Del Carpio Matinez ile röportaj

Bolivya'nın La Paz bölgesinde halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen "Kuzey Yungas" yolu, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak etiketlendi. Bir araç genişliğinde ve üzerinde seyahat eden araçları korumak için gerekli korkulukları bulunmayan yolda, yaklaşık 200'den fazla ölüm yaşandığı belirtiliyor. Yola alternatif bir rota yapıldıktan sonra bu yol, turistler için bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı.

AA / Luis Gandarillas - Güncel

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