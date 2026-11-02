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Bolat, Tunuslu mevkidaşı Abid ile STA menşe anlaşması imzasında mutabık kaldı

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Ticaret Bakanı Bolat, Tunuslu mevkidaşı Abid ile görüştü. Görüşmede STA menşe kurallarının uyumlaştırılmasına ilişkin anlaşmanın en kısa sürede imzalanması konusunda mutabık kalındı; Türk firmalarının Tunus'taki 700 milyon doları aşan yatırımları vurgulandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Samir Abid ile yaptığı görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması'nın menşe kurallarının Pan-Avrupa-Akdeniz Konvansiyonu'na uyumlaştırılmasına ilişkin anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması hususlarında mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında, Tunuslu Bakan Abid ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş ülke Tunus ile ikili ticaretimizin artan ivmesini daha ileriye taşımayı, karşılıklı yatırımlarımızı artırmayı ve işbirliği alanlarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Türk firmalarının 700 milyon doları aşan yatırımlarına ev sahipliği yapan Tunus ile ilişkilerimizi, karşılıklı fayda anlayışı ve Tunus'un kalkınma önceliklerini gözeten bir yaklaşımla geliştirmeye önem veriyoruz.

Görüşmemizde, özel sektörlerimizi en kısa sürede bir araya getirecek etkinliklerin düzenlenmesi ve Serbest Ticaret Anlaşmamızın menşe kurallarının Pan-Avrupa-Akdeniz Konvansiyonu'na uyumlaştırılmasına ilişkin anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması hususlarında mutabık kaldık.

Türkiye ve Tunus arasındaki köklü dostluk bağlarını güçlü bir ekonomik ortaklıkla daha da ileriye taşımak, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi karşılıklı kazanım temelinde derinleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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