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Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Yeniden Başlatıldı

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Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan metro seferleri yeniden başlatıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerin yeniden başladığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan metro seferleri yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Yapılan ikinci duyuruda, seferlerin yeniden başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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