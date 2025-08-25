Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında Rus Yüzücü Kayboldu

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında Rus Yüzücü Kayboldu
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın kaybolduğu bildirildi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmaları başlatarak kaybolan sporcuyu bulmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu.

İstanbul Boğazı'nda dün 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, başta yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde Rus sporcuya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
