Boğa Güreşlerinde Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında, 'Ertuğrul' adlı boğa tarafından yaralanan Akif Uğur hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişi, çevredekilerin yardımıyla boğadan uzaklaştırıldı ve hastanede tedavi altına alındı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğanın yaraladığı kişi tedavi altına alındı.
Yusufeli Belediyesince Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada düzenlenen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" festivalinde, Akif Uğur'a ait 500 kilogram ağırlığındaki "Ertuğrul" adlı boğa, küçük orta boyda mücadele etti.
Rakibini yenerek bir üst tura yükselen boğa, arenadan çıkartılmaya çalışıldığı sırada boynuzuyla sahibine vurarak yere düşürdü.
Yaralanan Uğur, çevredekilerin yardımıyla boğadan uzaklaştırıldı.
Uğur, sevk edildiği Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yener Dedeoğlu - Güncel