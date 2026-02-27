Turizm kenti Bodrum'da trafik uyarısı, acil önlem çağrısı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Ticaret Odası'nın şubat ayı meclis toplantısında düzenlenen 'Bodrum Yarımadası Trafik Problemleri ve Çözümleri' konferansında konuşan Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, yaz sezonu gelmeden kavşakların kilitlendiğine dikkat çekerek, acil önlem çağrısında bulundu.

Bodrum Ticaret Odası'nın şubat ayı meclis toplantısında düzenlenen 'Bodrum Yarımadası Trafik Problemleri ve Çözümleri' konferansına Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Karayolları yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma ve polis ekipleri ile çok sayıda davetli katıldı. Konferansta Ilıcalı, Bodrum'un trafik sorunu ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunumunun ardından davetlilerin sorularını yanıtladı.

'DAHA MEVSİM GELMEDEN KAVŞAKLAR KİTLENİYOR'

Yaz dönemi başlamadan trafikte oluşan yoğunluğa dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bodrum Belediyesi'nde Mehmet Kocadon ve Ahmet Aras dönemlerinde projeler üretildiğini belirtip, "Bir kısmı uygulandı ama şu son dönemde yeni belediyede projeler hayata geçmiyor. Bodrum Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm merkezi, cazibe merkezi. Burada bu tedbirler alınmazsa, acil bu işler yapılmazsa, Bodrum bu trafiğinden dolayı hem içeriden hem dışarıdan çok büyük kayıplara uğrayacak. Turizm açısından özellikle bu ülke ekonomisi açısından, bölge ekonomisi açısından çok olumsuzluklar oluşturacak. Daha mevsim gelmemiş şubat ayında kavşaklar kilitleniyor. Kavşakların cihazları, yeni teknoloji donanımlar, yazılımlar, düzenlemeler, toplu ulaşım hiçbir şey yok. Hiç bir hareket yok" dedi.

DANIŞMA KURULU VURGUSU

Projelerin kısa ve orta vadeli olarak hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ilıcalı, teknik çözümlerin yanı sıra idari koordinasyonun da önemine işaret ederek, "Projeleri var kısa vadede, orta vadede ama yine yılların tecrübesiyle sadece teknik değil idari olarak da burada mutlak surette bir danışma kurulu; yerel yönetimlerden, merkezi yönetimlerden, işin uzmanlarından, odadan, sivil toplumdan yani çok kalabalık olmayan danışma kurulu, güçlü bir koordinasyon oluşturacak, bu bürokratik işlemleri hızlandıracak" diye konuştu.

AKILLI KAVŞAK VE GEOMETRİK DÜZENLEME

Prof. Dr. Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece battı çıktı ile olacak iş değil. Yani bir taraftan kavşaktan hareketlilik verip sonra tıkanırsanız olmaz. Bodrum'daki yolculukların yüzde 85'i İstanbul'da ki gibi bir yolculu otomobil. Havaalanından çıkıyorsunuz merkeze gelemiyorsunuz. Bodrum içerisinde sahil yolu tamamen tıkanmış vaziyette. Mutlak suretle çözülmesi lazım. Bodrum'da çevre yolu kara yolları'nın planlamasında var. Bodrum'un içerisine geçmeden çevre yoluna da ihtiyaç var demir yoluna da. Devletin ilgili bakanlıklarının strateji planlarında, master planlarında yer alıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı