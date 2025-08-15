Bodrum'da Motoryatta Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Koyu'nda 'Boboo' isimli motoryatta çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilirken, motoryatta maddi hasar meydana geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir motoryatta yangın çıktı. Alevler Sahil güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın müdahalesiyle söndürülürken, yatta maddi hasar meydana geldi.

Yalıkavak Koyu'ndaki 27 metre uzunluğundaki 'Boboo' isimli motoryatta bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik tesisatı kaynaklı çıkan yangı belirlenen yanına, ihbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Alevler daha fazla büyümeden söndürülürken, motoryatta hasar meydana geldi. Motoryat daha sonra marinaya çekildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

Ve mutlu son! Galatasaray'da yıldız oyuncuyla imzalar atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.