Bodrum'da İzinsiz Bırakılan Tekneler Denizden Çıkartıldı

Bodrum'da İzinsiz Bırakılan Tekneler Denizden Çıkartıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, izinsiz bırakılan ve terk edilmiş 4 balıkçı teknesi ile bir katamaran, yapılan çalışmayla denizden çıkarıldı. Kıyı kirliliğini önlemek amacıyla yürütülen bu çalışmaların devam edeceği bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde izinsiz bırakılan, terk edilmiş ya da sahipsiz durumdaki 4 balıkçı teknesi ve katamaran, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Gölköy Mahallesi'nde denize tekne indirme-bindirme alanı olarak kullanılan bölgede, kıyı şeridine izinsiz bırakılan teknelerle ilgili şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, terk edilmiş ya da sahipsiz durumdaki 4 balıkçı teknesi ile katamaran, vinç yardımıyla bulundukları yerden alındı. Kıyı şeridinden çıkarılan tekneler, ilgili yediemin firmasına teslim edildi.

Deniz kirliliğini önlemeye yönelik bu tür çalışmaların yarımadanın farklı noktalarında da sürdürüleceği bildirildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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