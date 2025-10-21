Haberler

Bodrum'da Dünyanın En Büyük Yatlarından Radiant'a Yakıt İkmal Edildi
110 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı yat, Bodrum Cruise Port'ta yakıt ikmali yaptı. 20 misafir ve 44 mürettebat kapasitesine sahip lüks yat, yüksek güvenlik önlemleri ve çeşitli olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın sayılı yatlarından 110 metre uzunluğundaki "Radiant"a, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı.

Bodrum ilçesine gelen Cayman Adaları bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı.

Motoryatların uzunluklarına göre dünya sıralamasında 52'nci sırada gösterilen yata, iskeleye giriş yapan akaryakıt tankerlerinden ikmal yapıldı.

Yat, ikmalin ardından hareket ederek Türk kara sularından çıktı.

Biri ana süit olmak üzere farklı özelliklerde 10 süitte 20 misafir ağırlanacak şekilde tasarlanan ve 44 kişilik mürettebat kapasiteli yat, üzerindeki helikopterle de dikkati çekti.

Plaj kulübü, jakuziler, yüzme havuzu, asansör ile spor, sinema ve masaj salonu bulunan yat, su sporları yapmaya da imkan sunuyor. Standart özellikler haricinde yüksek güvenlik önlemleriyle donatılan yatta özellikle dalgalı sularda demirliyken konforu artırmak için dengeleyiciler bulunuyor.

Yaklaşan saldırganların kulak zarlarını patlatabilecek düşük frekanslı ses dalgalarını ateşleyen bir sonik silah cephanesi bulunan yatın, savunma amaçlı tasarlanmış ve 100 metreden daha fazla yaklaşan botu batırabilen bir askeri su topu ile donatıldığı belirtildi. Yatta ayrıca acil durumlar için turbo motorları olan güvenlik botu da bulunuyor. Seyir hızı 16 knot olan yat, 21 knot azami hıza ulaşabiliyor.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
