Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği, Küçükbük Koyu'nda devam etti. Bodrum Belediyesi personelleri tarafından gerçekleştirilen temizlikte 76 kilogram atık çıkarıldı. Temizlik etkinliği Turgutreis Mahallesi'nde devam edecek.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde araç lastiği, cam ve pet şişeye kadar toplam 76 kilogram katı atık çıkarıldı.

'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla 2015 yılında başlatılan ve her yıl yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen deniz dibi temizlik etkinliği Küçükbük Mahallesi'nde devam etti. Etkinliğe Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut da katılarak belediye personeline destek verdi. Bodrum Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerden oluşan gönüllü su altı dalış ekibinin 1 saat süren deniz dibi temizliğinde; cam ve metal şişeler ile plastik, metal atıklar, balıkçı ağları ve araç lastiklerinden oluşan 76 kilograma katı atık toplandı. Farkındalık yaratması için kıyıda bir süre sergilenen atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla sürdürülen etkinlik, 16 Ağustos'ta Turgutreis Mahallesi'nde devam edecek.