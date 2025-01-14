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Bodrum'da Balıkçılık Denetimleri Sıkılaştı

Bodrum'da Balıkçılık Denetimleri Sıkılaştı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizden yapılan denetimlerde, 4 bin 25 kilogram hamsi tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulmasının önemine değindi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde Reis 48 kontrol ve denetim gemisiyle denetim yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, 3 gırgır teknesinde 4 bin 25 kilogram hamsi tespit edildi. Bodrum Limanı'nda yapılan kontrolde, avlanan hamsilerin kota, yasal boy sınırları ve diğer mevzuatlara uygunluğu kontrol edildi.

Gece boyunca devam eden çalışmalarda, balıkçıların sorunları ve beklentileri dinlendi, kota uygulamaları, üretim planlaması ve yeni destek modelleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için kurallara uyulması gerektiğini bildirdi.

Av yasaklarına ve üretim planlamalarına uyum noktasında denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Saylak, "Tüm balıkçılarımıza kazasız ve bereketli bir av sezonu diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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