Bodrum'da Aşırı Hız ve Kural İhlali Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aşırı hız ve kural ihlali 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü genci hayattan kopardı.

Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aşırı hız ve en basit kural ihlalinin bile nasıl telafisi olmayan sonuçlara sürüklediğinin bir kez daha ortaya çıktığı feci kazada, caddede 'U' dönüşü yapan Ramazan Y.'nin kullandığı 06 AB 6309 plakalı otomobile, Gökhan Öztürk yönetimindeki 45 UB 3237 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri kameralara yansıdı. - MUĞLA