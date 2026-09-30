Bodrum Belediyesi market denetimlerinde 9 ayda 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 9 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde etiket, fiyat, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolleri yaptı.

Konacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek imha edildi ve yasal işlem başlatıldı.

Yıl genelinde hijyen yetersizliğinden 610 bin 737 lira, tarihi geçmiş ürünlerden ise 544 bin 782 lira idari para cezası uygulandı.

Toplam 314 işlemde kesilen cezaların yanı sıra aykırı durumlar encümene sevk edildi.

Kaynak: AA