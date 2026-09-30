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Bodrum Belediyesi market denetimlerinde 9 ayda 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesti

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Bodrum Belediyesi market denetimlerinde 9 ayda 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesti
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Bodrum Belediyesi ekipleri son 9 aylık süreçte marketlerde etiket, fiyat, hijyen ve son kullanma tarihi denetimi yaptı. Mevzuata uymayan işletmelere 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesildi; Konacık'taki zincir markette tarihi geçmiş ürünler imha edilerek yasal işlem başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 9 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde etiket, fiyat, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolleri yaptı.

Konacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek imha edildi ve yasal işlem başlatıldı.

Yıl genelinde hijyen yetersizliğinden 610 bin 737 lira, tarihi geçmiş ürünlerden ise 544 bin 782 lira idari para cezası uygulandı.

Toplam 314 işlemde kesilen cezaların yanı sıra aykırı durumlar encümene sevk edildi.

Kaynak: AA
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