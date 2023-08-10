Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sazköy Mahallesi'nde Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı İmar Planı hakkında açıklama yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sazköy Mahallesi'nde Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili alınan karar hakkında basın toplantısı düzenledi. Başkan Aras, kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğunu belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ağustos Ayı Belediye Meclisinin gündem maddelerinden olan Sazköy Mahallesi'nde Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili alınan karar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenledi.

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ile Meclis Üyesi Dursun Göktepe ve basın mensupları katıldı.

"Karar, hukuka ve mevzuata uygundur"

"Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 26.07.2023 tarih ve 2023/12 sayılı raporu" ile ilgili alınan karar için açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Aras, kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğunu ifade ederken her zaman eşit, adaletli, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sergilediklerinin altını çizdi. Yapılan işlemin etik dışı, gayri yasalmış gibi yansıtılmasının üzüntü verdiğini belirten Başkan Aras, 2018 yılından itibaren Orman Bakanlığı'ndan ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan gelen olumlu görüş yazılarını da tek tek okuyarak, "Bahse konu yerde eko turizm plan çalışması yapılmasında sakınca görülmemektedir. Bölge orman sınırları içinde değildir. Orman sınırları içinde olan bir alan ekoturizme konu edilemez" dedi.

"Orası verimli sulak tarım arazisi değil"

Bakanlıkların, DSİ'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilgili diğer kurumların görüşlerini aldıkları kararları detaylı bir şekilde basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Aras, "Orası verimli bir sulak tarım arazisi değil. Tarım ve orman alanı diyenler doğru bilgi vermiyor. Planlama süreci henüz bitmedi. Ortada bir proje yok. Aldığımız kararlarda bir hata varsa itiraz edilebilir. Kararları açık ve şeffaf bir biçimde kamuoyuna gösteriyoruz. Kararlarda herhangi bir görüş ya da taraf göz önünde bulundurmuyoruz. Burada kabul oyu veren meclis üyesi arkadaşlarımız hakkında yapılan söylemler son derece üzücüdür. Ben hiçbir meclis üyemiz hakkında kötü söz söyletmem" şeklinde ifadelerde bulundu.

"Eko turizm ve agro turizmi destekliyoruz"

Başkan Ahmet Aras son sözlerinde ise eko turizm ve agro turizmi desteklediklerini belirtirken, "Eko turizm ve agro turizm günümüzde çok önemli. Tarımla turizmin buluşmasını destekliyoruz. Bahse konu edilen kararın Akbelen konusuyla hiç alakası yok" diye konuştu.

"Başkan Aras, su patlakları ile ilgili mahkemeye başvurdu"

Bodrumda yaşanan su patlakları ile ilgili de konuşan Başkan Ahmet Aras, son olarak Bitez-Ortakent yolu Ali Kelle Ormanı bölgesinde yaşanan ve yaralanmaya sebep olan isale hattı patlamasının bir kez daha endişe verdiğini dile getirdi. İlgili bölgede tutanak tutulduğunu ayrıca hukuki süreci başlattıklarını belirten Başkan Aras, "Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulundum. Konunun sorumlusunun tespitini istedim. CTP borular Bodrum'un yapısına uygun değil. Basınca dayanıklı değil" ifadelerinde bulundu.

Bodrum'un birçok mahallesinde karşılaşılan durumun insan hayatını ve kent ekonomisini etkilediğini de sözlerine ekleyen Başkan Aras, "Bodrum'da yaşamanın bedelini vatandaş canıyla ödememeli. Bunu kabul edemem. Sorumluluk bende olmamasına rağmen bunun hesabını veremem" diyerek su kaybının aynı zamanda bir kamusal zarar olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Aras açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. - MUĞLA