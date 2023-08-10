Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sazköy'deki Ekoturizm Planına Yanıt Verdi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sazköy Mahallesi'nde 75 dönümlük arazinin imara açılması ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Başkan Aras, bölgenin orman sınırları içinde olmadığını ve ekoturizme uygun olduğunu belirtti. Ayrıca, su patlaklarıyla ilgili de endişelerini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sazköy Mahallesi'nde 75 dönümlük arazinin imara açılması ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Başkan Aras, "Bahse konu yerde ekoturizm plan çalışması yapılmasında sakınca görülmemektedir. Bölge orman sınırları içinde değildir. Orman sınırları içinde olan bir alan ekoturizme konu edilemez" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ağustos ayı Bodrum Belediye Meclisi'nin gündem maddelerinden olan "Sazköy Mahallesi'nde Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" ile ilgili alınan karar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenledi.

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ile Meclis Üyesi Dursun Göktepe ve basın mensupları katıldı.

"Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 26.07.2023 tarih ve 2023/12 sayılı raporu" ile ilgili alınan karar için açıklamalarda bulunan Başkan Aras, kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğunu belirtirken her zaman eşit, adaletli, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sergilediklerinin altını çizdi.

Yapılan işlemin etik dışı, gayri yasalmış gibi yansıtılmasının üzüntü verdiğini belirten Başkan Aras, 2018 yılından itibaren Orman Bakanlığı'ndan ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan gelen olumlu görüş yazılarını da tek tek okuyarak, "Bahse konu yerde ekoturizm plan çalışması yapılmasında sakınca görülmemektedir. Bölge orman sınırları içinde değildir. Orman sınırları içinde olan bir alan ekoturizme konu edilemez" dedi.

Bakanlıkların, DSİ'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilgili diğer kurumların görüşlerini aldıkları kararları basın mensuplarıyla paylaşan Aras, şunları kaydetti:

"Orası verimli bir sulak tarım arazisi değil. Tarım ve orman alanı diyenler doğru bilgi vermiyor. Planlama süreci henüz bitmedi. Ortada bir proje yok. Aldığımız kararlarda bir hata varsa itiraz edilebilir. Kararları açık ve şeffaf bir biçimde kamuoyuna gösteriyoruz. Kararlarda herhangi bir görüş ya da taraf göz önünde bulundurmuyoruz. Burada kabul oyu veren meclis üyesi arkadaşlarımız hakkında yapılan söylemler son derece üzücüdür. Ben hiçbir meclis üyemiz hakkında kötü söz söyletmem."

Aras, ekoturizm ve agroturizmi desteklediklerini belirtirken, "Ekoturizm ve agroturizm günümüzde çok önemli. Tarımla turizmin buluşmasını destekliyoruz. Bahse konu edilen kararın Akbelen konusuyla hiç alakası yok" diye konuştu.

Bodrum'da yaşanan su patlakları ile ilgili de konuşan Aras, son olarak Bitez-Ortakent yolu Ali Kelle Ormanı bölgesinde yaşanan ve yaralanmaya sebep olan isale hattı patlamasının bir kez daha endişe verdiğini dile getirdi. İlgili bölgede tutanak tutulduğunu ayrıca hukuki süreci başlattıklarını belirten Başkan Aras, şunları dile getirdi:

"Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundum. Konunun sorumlusunun tespitini istedim. CTP borular Bodrum'un yapısına uygun değil. Basınca dayanıklı değil. Bodrum'da yaşamanın bedelini vatandaş canıyla ödememeli. Bunu kabul edemem. Sorumluluk bende olmamasına rağmen bunun hesabını veremem."