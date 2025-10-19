Haberler

Bodrum'a Kruvaziyer Gemisi ile 1194 Yolcu Geldi

Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer gemisi, Bodrum'a gelerek 1194 yolcu ve 753 personelini limana getirdi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marina" isimli kruvaziyer 1194 yolcu getirdi.

İzmir'in Dikili ilçesinden hareket ederek Bodrum'a ulaşan Marshall Adaları bayraklı 239 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 1194 yolcu ile 753 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek için limandan ayrıldı. Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıkan bazı turistler, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Geminin bir sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
