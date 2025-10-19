Bodrum'a Kruvaziyer Gemisi ile 1194 Yolcu Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marina" isimli kruvaziyer 1194 yolcu getirdi.

İzmir'in Dikili ilçesinden hareket ederek Bodrum'a ulaşan Marshall Adaları bayraklı 239 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 1194 yolcu ile 753 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek için limandan ayrıldı. Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıkan bazı turistler, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Geminin bir sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.