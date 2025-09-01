Bodrum'a Aroya Kruvaziyeri İle 2.683 Yolcu Geldi

Bodrum'a Aroya Kruvaziyeri İle 2.683 Yolcu Geldi
Malta bayraklı Aroya isimli kruvaziyer Bodrum Cruise Port'a yanaştı. 2 bin 683 yolcu ve 1230 personeli taşıyan dev gemi, gümrük işlemlerinin ardından turistlerin sahilde yürüyüş yapmasına ve alışveriş yapmasına olanak tanıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 683 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Marmaris'ten gelen gemide, çoğu Rus 2 bin 683 yolcu ile 1230 personelin bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı.

Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezen turistler çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Geminin, Antalya'nın Kaş ilçesine gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edeceği öğrenildi.

