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Boao Asya Forumu'nda Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Panelleri Yapıldı

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Hainan eyaletinin Boao kasabasında düzenlenen 2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı'nda 'Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İşbirliği' konulu bir panel gerçekleştirildi.

BOAO, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında düzenlenen 2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı sırasında "Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İşbirliği: Karşılıklı Fayda Sağlayan Ticarette Yeni İtici Güç" konulu bir panel düzenlendi, 27 Mart 2025. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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