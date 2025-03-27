Boao Asya Forumu'nda Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Panelleri Yapıldı
Hainan eyaletinin Boao kasabasında düzenlenen 2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı'nda 'Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İşbirliği' konulu bir panel gerçekleştirildi.
BOAO, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında düzenlenen 2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı sırasında "Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İşbirliği: Karşılıklı Fayda Sağlayan Ticarette Yeni İtici Güç" konulu bir panel düzenlendi, 27 Mart 2025. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel