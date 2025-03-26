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Boao Asya Forumu'nda Çin'in Ekonomik Beklentileri Konuşuldu

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26 Mart 2025 tarihinde Hainan eyaletinin Boao kentinde, 'Çin'in Reformu ve Ekonomik Beklentisi' başlıklı üst düzey diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

BOAO, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kentinde düzenlenen 2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı'nda "Çin'in Reformu ve Ekonomik Beklentisi" konulu üst düzey diyalog toplantısı gerçekleştirildi, 25 Mart 2025. (Fotoğraf: Du Xiaoyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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