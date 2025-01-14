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BMW, 2024'te Çin Pazarına 400.000 Yeni Enerjili Araç Teslim Edecek

BMW, 2024'te Çin Pazarına 400.000 Yeni Enerjili Araç Teslim Edecek
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Alman otomobil üreticisi BMW, 2024 yılında Çin pazarına 400.000'den fazla yeni enerjili araç teslimatı gerçekleştirecek. 2023'te ise elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak toplam satışların yüzde 15'ini oluşturdu. BMW, Shenyang'daki tesisinde yeni BMW X3 modelinin seri üretimine başladı.

SHENYANG, 14 Ocak (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW, 2024 yılında Çin pazarına 400.000'den fazla yeni enerjili araç teslimatı gerçekleştirdi.

BMW'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre şirket, geçen yıl Çin'de 714.000'den fazla BMW ve MINI marka araç satarken elektrikli araç satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak toplam satışların yüzde 15'ini oluşturdu.

BMW, Çin pazarındaki büyük fırsatlardan yararlanmak için ülkeye özel yeni modeller sunmaya devam ediyor.

Şirketin, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang'daki tesisinde yeni modeli BMW X3'ün seri üretimine resmen başlandığı geçen hafta duyuruldu. Aracın resmi lansmanının ise şubat ayında yapılması planlanıyor.

BMW CEO'su Oliver Zipse, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada Çin'i "muazzam öneme sahip" en büyük küresel pazar ve teknoloji ve inovasyon için önde gelen bir merkez olarak tanımlamıştı.

BMW Grubu, yeşil enerji stratejisine yönelik de önemli hamleler gerçekleştiriyor. 2024 yılı ortaları itibarıyla Çin'de kullanımdan kaldırılan bataryalardan 2.000 tondan fazla hammaddeyi geri dönüştüren BMW, giderek artan batarya bertarafı sorununa pratik bir çözüm getirdi.

BMW'nin küresel olarak en büyük üretim üssü olan ve araştırma, geliştirme ve üretimi entegre eden Shenyang tesisi, şirketin yeni enerjili araçlar için en kritik öneme sahip merkezlerinden biri konumunda.

BMW, Çin'deki Beijing, Shangai, Shenyang ve Nanjing'deki merkezleriyle Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge ağını elinde bulunduruyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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