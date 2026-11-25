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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Somali için hazırlanan insani yardım planının sadece yüzde 36'sının finanse edildiğini belirterek, bu kapsamda hedeflenen 2,4 milyondan fazla kişinin 1,4 milyonuna veya daha fazlasına ihtiyaç duydukları yardımın ulaştırılamadığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, Somali'de milyonlarca insanın ihtiyaç duyduğu yardımdan mahrum kaldığı konusunda uyardığını belirten Dujarric, BM ve insani yardım ortaklarının, fon yetersizlikleri ve erişim kısıtlamaları nedeniyle operasyonlarını azaltmak zorunda kaldığını söyledi.

Dujarric, "Yılın bitimine sadece birkaç hafta kala 852 milyon dolarlık insani yardım planının yalnızca yüzde 36'sı finanse edilmiş durumda ve bankada 306 milyon dolar bulunuyor." dedi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde BM ve ortaklarının yaklaşık 920 bin kişiye yardım ulaştırdığını aktaran Dujarric, ancak bunun plan kapsamında hedeflenen 2,4 milyondan fazla insanın sadece yüzde 38'ini oluşturduğuna dikkati çekti.

Dujarric, "Bu, 1,4 milyon veya daha fazla insanın ihtiyaç duyduğu yardıma ulaşamadığı anlamına geliyor. İnsanlara yapılan gıda yardımı keskin şekilde düştü." ifadesini kullandı.

Ülkede destek alan insan sayısı ocakta 1,1 milyondan biraz fazla iken bunun temmuz-eylül döneminde ayda ortalama 411 bin 500'e düştüğüne işaret eden Dujarric, finansman sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde en az 233 beslenme merkezinin kapandığını bildirdi.

Dujarric, "Kalan faaliyetleri sürdürmek ve daha fazla kesintiyi önlemek için acilen ek finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde daha da fazla insan hayati önem taşıyan yardımdan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA