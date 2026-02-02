Haberler

BM, Mozambik'te selden etkilenenler için 38,4 milyon dolarlık acil yardım kampanyası başlattı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Mozambik'te meydana gelen sellerden etkilenenlere yardım amacıyla 38,4 milyon dolarlık acil destek talep ediyor. 150 bin kişiye ulaşılması hedeflenen yardım, gıda, barınma, temiz su ve sağlık hizmetlerini kapsıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Mozambik'te meydana gelen sellerden etkilenenlere yardım için 38,4 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.

IOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Mozambik için başlatılan acil yardım kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Mozambik'te şiddetli sellerden etkilenen ailelere yönelik hayat kurtarıcı desteği artırmak için 38,4 milyon dolar talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sahada ekiplerin müdahalesine devam ettiği belirtilen paylaşımda barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine acilen ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

Paylaşımda, etkilenen bölgelerdeki 150 bin kişiye acil insani yardım ulaştırılmasının hedeflendiğine de yer verildi.

IOM, Mozambik'teki sellerden 616 binden fazla kişinin etkilendiği, bunlardan 100 bin 153'ünün tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
