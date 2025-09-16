BM, Çin-ABD Ticaret Görüşmelerini Destekliyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Çin ile ABD arasında yürütülen üst düzey diyalogları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dujarric, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında pazar ve pazartesi günleri İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Çin-ABD ticaret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dujarric, "Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında gerçekleştirilen üst düzey diyalogları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz, çünkü bu iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler küresel ekonomiyi de etkiliyor" dedi.

Çinli üst düzey bir yetkili de pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin ve ABD heyetlerinin, TikTok gibi ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konularda karşılıklı saygı ve eşit istişare temelinde samimi, derinlemesine ve yapıcı görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ise iki tarafın da Çin ile ABD arasında istikrarlı bir ekonomik ve ticari ilişki sürdürülmesinin iki ülke için de büyük önem taşıdığını ve bunun küresel ekonomik istikrar ve kalkınma üzerinde de büyük bir etkisi olduğunu kabul ettiğini söyledi.