Biyonik Kulakla Yüzme Hayali Kuruyor: Aybüke Coşar

Konya'da biyonik kulakla duyan 12 yaşındaki Aybüke Coşar, yüzmede hayalini kurduğu milli formayla adından söz ettirmek istiyor.

İşitme engelli dünyaya gelen Coşar, henüz bir yaşındayken koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı geçirdi.

Biyonik kulakla duymaya başlayan ve ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Coşar'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Yüzme Müsabakaları ve okul sporları yarışlarında dereceleri bulunuyor.

"Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum"

Milli forma hedefiyle aralıksız çalışan Aybüke Coşar, AA muhabirine, 7 yıldır yüzdüğünü, biyonik kulağın kendisine engel olmadığını söyledi.

Hedefleri doğrultusunda ilerlediğini anlatan Coşar, "Havuzda kendimi motive, enerjik hissediyorum. Sanki bulutların arasında yüzüyormuş gibi özgür hissediyorum. Yüzmede derecelerim var. 3 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük derecem var. Yüzmeye devam etmek istiyorum. Türkiye şampiyonu ve milli sporcu olmak istiyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Coşar, kitap yazmaya da başladığına değinerek, "Türkçe öğretmenimiz bir ödev vermişti. 'Merhamet' konusuyla ilgili hikaye yazacaktık. Ben de o akşam kısa bir hikaye yazmıştım. Ertesi gün Türkçe öğretmenim çok beğendiğini ve yazmaya devam etmemi söyledi. Yazdıkça arttı, artık kitaplaştırmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Aybüke'nin en büyük destekçisi ailesi

İki çocuk annesi Ayşe Coşar ise 6. sınıf öğrencisi kızının henüz 3 günlükken işitme tarama testinden geçemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aybüke'nin ablasında da işitme kaybı olduğu için bu konuda tecrübemiz vardı. Çok fazla panik olmadık. Ameliyatla rehabilitasyon ve eğitimler başladı. Aybüke işitme ve konuşma eğitimlerini alarak sağlıklı bir çocuk olarak büyüdü. Kızımızın bir spor dalıyla ilgilenmesini istedik. Araştırma yaparken spor branşına yöneldik. Kızım 5 yaşında yüzmeye başladı. Aybüke 2022'de Kütahya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda beşinci oldu. Okul sporlarında da dereceleri, madalyaları var. Başarılı olacağına inanıyoruz."