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Bitlisli Öğrenci Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Birinci Oldu

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Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Günkırı Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yasin Aydemir, Karabük'te düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde birinci oldu.

Günkırı Ortaokulu Müdürü Sait Turan, Aydemir'in azmederek başarıya ulaşmanın güzel bir örneğini gösterdiğini belirtti.

Aydemir'in söz konusu şampiyonada yıldız erkekler kategorisinde birinci olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Okul olarak öğrencimize maddi ve manevi destek sunduk. Başarısının her aşamasında yanında olan beden eğitimi öğretmeni Melek Akkurt ve arkadaşlarının katkılarıyla elde ettiği Türkiye derecesiyle Aydemir hem okulunu hem de ilini gururlandırdı. Önemli bir başarıya imza atan minik şampiyonumuz, asıl hedefi olan milli takıma girebilmek. Bunun için çalışmalarına ara vermeden devam edecek."

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Yasin Güroymak Türkiye Karabük Günkırı Bitlis Spor Güncel Haberler

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