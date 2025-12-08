Haberler

Bitlis Valisi Karakaya asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, saatte 240 ton sıcak asfalt üretimi yapacak olan yeni tesisin inşaatını yerinde inceledi. Tesisin köy yollarında kalitenin artırılmasını ve bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Karakaya, saatte 240 ton, günlük 5 bin 760 ton sıcak asfalt üretilmesi planlanan tesisin bulunduğu alana gitti.

Burada incelemelerde bulunan Karakaya, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tesisin hizmete alınmasıyla köy yollarında kalitenin artırılması ve bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Karakaya'ya Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilgili kurum personeli eşlik etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.