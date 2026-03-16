Yurttaki üniversite öğrencileri hazırladıkları kolileri ailelere dağıttı

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Beşminare Yurdu'ndaki öğrenciler, ramazan boyunca hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak dayanışma örneği sergiledi.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Beşminare Yurdu'nda kalan öğrenciler ramazan dolayısıyla hazırladıkları kolileri tespit ettikleri ailelere ulaştırdı.

Ramazanın paylaşma, yardımlaşma ve manevi ruhunu yaşatmak isteyen öğrenciler, yurt idaresinin öncülüğünde ramazan kolileri hazırladı.

Temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan kolileri mahalleleri dolaşarak belirledikleri ailelere ulaştıran öğrenciler, güzel bir dayanışma örneği sergiledi.

Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim Korkmaz, öğrencilerin örnek ve duyarlı davranışından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ramazanın paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en yoğun hissedildiği müstesna zamanlardan olduğunu kaydeden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin aileleri unutmaması ve gönüllerine dokunması bizi son derece mutlu etti. Bu güzel davranışın toplumda dayanışma kültürüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin her zaman yanında olan, onların eğitsel, sosyal, kültürel ve insani gelişimine destek veren Valimiz Sayın Ahmet Karakaya'ya ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bilal Elkatmış'a şükranlarımı sunuyorum. Yurt yönetimi ve öğrencilerin yürüttüğü bu anlamlı çalışma ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi."

Kaynak: AA / Şener Toktaş
