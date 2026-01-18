Haberler

Bitlis'te kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan El-Aman Hanı, yarıyıl tatili ile yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü, tesislerin dolduğunu ve kayak kurslarının aktif devam edeceğini belirtti. Kayak yapmak için çevre illerden gelen ziyaretçiler, pistlerin kalitesinden memnun kalıyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin başlamasıyla kayak tesislerinin dolduğunu söyledi.

Ulaşımın kolay sağlanmasından dolayı El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nin kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlardan da ilgi gördüğünü belirten Elkatmış, şöyle konuştu:

"Merkezdeki kayak tesisimizi iki hafta önce açtık. Kar yağışının başlamasıyla snowtracklarımızla kar ezme çalışmalarımızı başlattık. Buradaki üç pisti açtık. Sömestir tatilinin başlamasıyla yine müdürlük olarak açtığımız kurslar aktif devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı, kayakseverlerimizi bu tesislerimize davet ediyoruz."

Tesiste kayak yapan Siirtli Hediye Naz da kar kalitesinin ve malzemelerin çok güzel olduğunu belirterek, "Hocalarımız çok iyi ve yardımcı oluyorlar. Kayak yapmak için Siirt'ten geldim. Burayı tercih ettik ve çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Siirt'ten gelen Ecmel Şenli de acemiler ve profesyoneller için çok güzel pistlerin bulunduğu tesise geçen yıl da geldiğini anımsattı.

Bitlis'in yapısının kayak için uygun olduğunu anlatan Şenli, "Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislere iyi baktığını düşünüyorum. Burası kışın tatil yapmak isteyenlerin uğrak yeri. Dışarıdan çok sayıda insan geliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Ayşe Şimşat, yarıyıl tatilinin başladığını ifade ederek, "Bugün babam ve İzmir'den gelen kuzenlerimle tesiste kayak yaptık. Kuzenlerim kayak için İzmir'den geldi. İlk defa kar gördükleri için heyecanlılar." dedi.

Ailesiyle tesise gelen öğrencilerden Ada Nazlı Bulut ise dün karne alarak yarıyıl tatiline girdiklerini, bugün de ailesiyle tesise geldiklerini belirtti.

Annesi ve kardeşleriyle kayak yaptıklarını dile getiren Bulut, "Karne hediyesi olarak buraya geldik. Takdir belgesi aldım." dedi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
