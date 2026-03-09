Haberler

Bitlis'te iş yerlerinde ölçü ve tartı denetimi yapıldı

Bitlis Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, iş yerlerindeki ölçü ve tartı aletlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler market, kuyumcu, eczane ve akaryakıt istasyonlarını kontrol ederek vatandaşların güvenilir hizmet almasını sağlamayı hedefliyor.

Bitlis Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, iş yerlerindeki ölçü ve tartı aletlerine yönelik denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler market, kuyumcu, eczane, akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki tartı ve kantar ile ticari araçlardaki taksimetreleri kontrol etti.

Söz konusu denetimlerle vatandaşların doğru ve güvenilir ölçümle sunulan ürün ve hizmetlere ulaşması ve haksız rekabetin önlenmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar, şüpheli durumlarda şikayetlerini "ALO 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı" üzerinden ilgili birime iletebiliyor.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
