Bitlis'te besiciler, karda kızakla hayvanlarına ot taşıyor

Bitlis'in Başhan köyünde besiciler, kış aylarında hayvanlarını beslemek için yaz aylarında topladıkları ot ve meşe yapraklarını imece usulüyle köye indirip kullanıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı zorlu kış koşullarında geleneksel yöntemlerle dayanışma örneği sergiliyorlar.

BİTLİS'te besicilerin, yaz aylarında hayvanları için tepelere biriktirip istifledikleri ot ve ağaç yaprakları, kış aylarında imece usulü tepelerden köye indirilip hayvanlara yediriliyor.

Merkeze bağlı Başhan köyünde yaşayan besiciler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması nedeniyle zor günler yaşıyor. Yaz aylarında traktörlerin giremediği dağlarda biçilen ot ve toplanan yapraklı meşe dalları istiflenerek kışa hazırlanıyor. Kar yağışının ardından kızaklara yüklenen ot ve meşe yaprakları köye getirilip, hayvan barınaklarına ulaştırılıyor. Köylüler, kızaklarla yem taşımanın yıllardır kullanılan geleneksel bir çözüm olduğunu, bu yöntemin kış aylarında hayvancılığın sürdürülebilmesi için büyük önem taşıdığını, zorlu kış şartlarının her yıl benzer manzaralar oluşturduğunu ancak imece usulüyle hareket ederek hem dayanışmayı güçlendirdiklerini hem de bir geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
